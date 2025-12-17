«Это будет счастливый день»: жители Молодежного с нетерпением ждут новую школу

В различных районах Саратова активисты продолжают поддерживать строительство школы в поселке Молодежном.

Школа решит проблемы с переполненностью классов и обучением в две смены, с которыми не первый год сталкиваются образовательные организации Ленинского района.

Горожане отмечают, что открытие новой школы на 1100 мест станет началом новой эры в организации учебного процесса и выведет получение знаний школьниками на качественно новый уровень.

«Это будет счастливый день, когда школа распахнет свои двери перед нашими детьми. Мы все с нетерпением ждем этого часа», — отметила одна из активисток.

Напомним, в настоящее время на строительной площадке идут активные работы по разработке котлована. Продолжается установка буронабивных свай и устройство подпорной стенки. Работы по возведению нового образовательного центра проходят под контролем родительского сообщества.