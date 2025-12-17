Бывшие зэки в Саратовской области получили право на бесплатную юридическую помощь

Саратовская областная дума расширила категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Законопроект вступит в силу сегодня, 17 декабря.

В перечень новых получателей поддержки вошли:

Молодые люди от 18 до 23 лет, у которых в период обучения умерли родители.

Бывшие осуждённые, включённые в программу социальной адаптации (пробации).

Также закон упрощает получение помощи для семей участников СВО. Им будут помогать с оформлением документов для розыска пропавших, а родственникам погибших — защищать право на положенные выплаты в суде.

Помощь оказывают частные адвокаты, нотариусы и общественные организации.

Ольга Сергеева