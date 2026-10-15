Жилищные организации Саратова и Балакова могут побороться за звание «Лучшая жилищная организация»

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Новости Саратова
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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с 12 октября запустил акцию «Лучшая жилищная организация». Заявки принимаются от председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (ТСН) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) из Саратова и Балаково.

Итоги будут традиционно подведены в конце декабря этого года с новогодним настроением и вручением призов. Чтобы стать претендентом на один из них, участникам необходимо выполнить несколько простых условий:

  • в доме должен быть установлен общедомовой прибор учёта тепла и не менее 85% индивидуальных счётчиков всех жильцов введены в эксплуатацию;
  • своевременно переданы показания всех приборов учёта;
  • наличие договора теплоснабжения (поставки тепловой энергии и (или) горячей воды) с ПАО «Т Плюс»;
  • отсутствует просроченная задолженность и судебные споры;
  • активно используется личный кабинет юридического лица — для получения документов и оплаты квитанций;
  • выполнены рекомендации по подготовке к отопительному периоду.

  • Участникам, выполнившим все условия, следует периодически проверять личный кабинет юридического лица: возможно, уже 24 декабря 2026 года повезёт именно их дому.

  • Подробная информация по телефону контакт-центра: 8 (800) 700-10-32, а также в офисах Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».