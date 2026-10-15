Жилищные организации Саратова и Балакова могут побороться за звание «Лучшая жилищная организация»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с 12 октября запустил акцию «Лучшая жилищная организация». Заявки принимаются от председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (ТСН) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) из Саратова и Балаково.

Итоги будут традиционно подведены в конце декабря этого года с новогодним настроением и вручением призов. Чтобы стать претендентом на один из них, участникам необходимо выполнить несколько простых условий: