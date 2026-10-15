Второй рукой по мошенникам: взрослые дети защищают счета пожилых родителей

Чаще всего сервис «второй руки» для одобрения крупных операций доверенным лицом россияне подключают пожилым родителям (50%), выяснили аналитики ВТБ.

При этом в 7 из 10 случаев защитниками для своих родителей становятся молодые люди 18–25 лет, из них больше половины – женщины.

Исследователи ВТБ провели опрос клиентов, подключивших сервис «второй руки» и узнали, как часто женщины и мужчины пользуются этой бесплатной услугой, для кого и с какой целью. Выяснилось, что россияне используют сервис для того, чтобы сохранить от мошенников деньги родителей, своих детей (34%) и супругов (29%). Интересно, что детям дополнительную защиту чаще подключают женщины (54%), а вот мужчины в основном становятся помощниками для своих родителей (60%) и жен (38%).

Кого берут под защиту россияне, зависит от того, к каком поколению принадлежит «защитник». Клиенты-доверенные лица в возрасте 25–54 лет чаще других подключают сервис детям (45%), молодые люди (18–24 года) – родителям (71%) и друзьям (29%), старшие клиенты (55+ лет) – супругам (48%). В 9 случаях из 10 сервис активируют по инициативе помощника.

Среди основных мотивов пользоваться услугой, которые назвали клиенты, риск мошенничества (46%), забота о близком (43%), подстраховка при потере телефона или карты (28%) и помощь менее финансово грамотному близкому (26%)*.

Как ранее выяснили в ВТБ, 70% клиентов банка, которые пользуются сервисом «второй руки», старше 60 лет. 69% клиентов банка, подключивших услугу, держат на счетах до 2 млн рублей, 26% — от 2,5 млн рублей и 2% — от 15 млн рублей.

Сервис «второй руки» стал обязательным для банков с 1 сентября 2025 года. Он позволяет доверить контроль над банковскими операциями родственнику или другу, который сможет подтверждать или отклонять денежные переводы и другие операции, если они покажутся ему подозрительными. Сумма, от которой нужно одобрение доверенного лица, определяется клиентом при подключении сервиса. При этом у помощника нет доступа к счету и права на самостоятельные операции. В ВТБ Онлайн сервис доступен в разделе «Безопасность».