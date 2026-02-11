Житель Балашовского района геройски погиб при исполнении гражданского долга в зоне СВО

В Балашовском районе простились с бойцом, погибшим в зоне спецоперации.

Жители Балашовского района проводили в последний путь Павла Анатольевича Клочкова, который пал при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

В официальном некрологе говорится, что Павел Клочков родился 10 августа 1983 года в поселке Первомайский Балашовского района. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации. При исполнении воинского долга проявил мужество и стойкость.

Родственники, друзья и сослуживцы выражают искренние соболезнования семье погибшего. Воин похоронен с воинскими почестями. Память о герое навсегда останется в сердцах земляков, — отмечается в официальном сообщении.

Специальная военная операция длится 4 года. Общее число погибших на фронте саратовцев, равно как и россиян, засекречено.

Ольга Сергеева