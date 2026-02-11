Саратовский депутат связал проблемы в интернете с нестабильной ситуацией в экономике

Депутат Саратовской облдумы связал замедление Telegram с отсутствием контроля со стороны госорганов.

В ходе заседания регионального парламента, состоявшегося 11 февраля, депутат Саратовской областной думы Денис Буланов высказался о политике регулирования российского сегмента интернета. По мнению парламентария, вводимые ограничения носят скорее превентивный характер и направлены на подготовку к возможному развитию кризисного сценария.

Буланов обратил внимание на текущую экономическую ситуацию, характеризующуюся ростом инфляции и дефицитом бюджетов разных уровней. В этом контексте он отметил, что меры по регулированию цифрового пространства являются не столько ответом на внешние угрозы, сколько действиями на случай, если ситуация выйдет из‑под контроля.

Отдельно депутат остановился на работе мессенджера Telegram. По его оценке, наблюдающиеся сбои в функционировании платформы связаны с тем, что она не в полной мере подконтрольна российским государственным структурам.

Ольга Сергеева