Житель Саратовской области Сергей Бирюков попал в перечень экстремистов

Еще один саратовец включён в реестр террористов и экстремистов.

Сергей Бирюков*, 48-летний житель села Оркино Петровского района Саратовской области, включён в федеральный список лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом. Актуализированный перечень опубликовал Росфинмониторинг.

В реестр включаются граждане, подозреваемые, обвиняемые или осуждённые за преступления террористической и экстремистской направленности. По данным на сегодняшний день, в списке числится почти 20 тысяч человек.

*Признан экстремистом

Ольга Сергеева