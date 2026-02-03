Кафе в центре Саратова закрыли на две недели из-за повара-азербайджанца

В Саратове по решению суда закрыли кафе на 14 суток за найм иностранца.

Судебные приставы приостановили работу кафе на улице Рахова на 14 суток. Мера была применена после того, как суд признал владельца заведения виновным в незаконном найме иностранного гражданина в сферу общественного питания.

Суд установил, что предприниматель нарушил закон, приняв на должность повара 29-летнего гражданина Азербайджана. В тот период в Саратовской области действовал запрет на трудоустройство иностранцев по патентам в этой сфере.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав прибыла на место, вручила владельцу копию постановления и опечатала вход в кафе, окна выдачи заказов и кассовый аппарат. Хозяин был предупреждён об ответственности за досрочное возобновление работы.

Ольга Сергеева