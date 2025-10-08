Житель Тамбова приехал в Саратовскую область ради мести сетевому сопернику

В Саратовской области завершено расследование резонансного уголовного дела о покушении на убийство. Конфликт, начавшийся в сентябре 2024 года во время сетевой игры, перерос в реальное нападение: 30-летний житель Тамбова приехал в село Елшань Ртищевского района, чтобы отомстить своему виртуальному оппоненту.

Мужчина подкараулил потерпевшего во дворе и набросился на него с ножом. В ходе нападения злоумышленник попытался нанести удар в голову, но жертва смогла увернуться и получила ранение в руку. Даже после падения потерпевшего агрессор продолжил атаку, пытаясь нанести смертельный удар.

Благодаря вмешательству родителей пострадавшего и своевременно оказанной медицинской помощи трагедии удалось избежать. Уголовное дело передано в суд, фигуранту грозит наказание по статье о покушении на убийство.

Алена Орешкина