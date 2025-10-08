В Саратове водитель маршрутки попал в ДТП из-за ухудшения самочувствия

В Саратове на проспекте Энтузиастов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса №105. По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Газель» наехал на препятствие в районе дома №88Б.

Инцидент произошел около 9:30 утра. Важно отметить, что в момент ДТП в салоне транспортного средства не было пассажиров, что позволило избежать более серьезных последствий.

Как сообщили в ГИБДД, причиной происшествия стало резкое ухудшение самочувствия водителя. Мужчине потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Алена Орешкина