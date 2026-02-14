Житель Вольска оштрафован на 10 тысяч за разжигание национальной розни в соцсетях

Нарушитель заплатит 10 тысяч за оскорбительные комментарии в соцсетях.

52-летнего мужчину привлекли к ответственности за разжигание национальной розни. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Сотрудники центра «Э» заметили в интернете комментарии, унижающие людей по национальному признаку. Автором оказался житель Вольска. Полицейские собрали материалы, после чего суд признал его виновным по административной статье.

Назначен штраф — 10 тысяч рублей. Оскорбительные записи удалены.

Ольга Сергеева