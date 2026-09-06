Жителей Саратова напугал голый кабель в парке

В парке «Изумрудный» обнажился опасный кабель: жители Юбилейного бьют тревогу.

Саратовцы неоднократно обращали внимание на то, что провода оголяются прямо на месте, где дети катаются, как с горки.

Последний инцидент произошёл на днях: кабель снова вылез наружу, его засыпали песком, однако спустя короткое время грунт сполз, и провод вновь оказался на поверхности. Об этом горожане сообщили 6 сентября в группе «Типичный Юбилейный (Саратов)» в соцсети «ВКонтакте».

Жители подчеркивают, что ситуация фактически не исправлена — угроза получения травмы и, возможно, поражения электрическим током сохраняется. Они призывают профильные службы решить проблему более основательно и надёжно, чтобы обезопасить детей и взрослых, гуляющих в парке.

Ольга Сергеева