В городе Балаково горела «Газель»

Моторный отсек транспорта выгорел полностью.

Днём 5 сентября в Балакове произошёл пожар в грузовом автомобиле. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 10:28. Инцидент случился у дома № 86 по Саратовскому шоссе, сообщили в ЕДДС Балаковского района.

По прибытии пожарных расчётов выяснилось, что горит моторный отсек «Газели». Огонь полностью уничтожил двигательный отсек, однако, к счастью, обошлось без пострадавших — никто из людей не пострадал и не погиб.

На месте работали пожарные ПСЧ-22: одна автоцистерна и четверо сотрудников личного состава. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты. Проводится проверка.

Ольга Сергеева