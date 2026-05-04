Жителей Саратова позвали в «Липки» полюбоваться на тюльпаны и рябчиков

В саратовском саду «Липки» зацвели императорский рябчик и тюльпаны.

Посетители старейшего парка Саратова теперь могут увидеть эффектное луковичное растение — императорский рябчик. Его высадили ещё осенью прошлого года, и сейчас цветок распустился в полную силу.

У рябчика есть и романтичное название — «слеза Марии». Во время цветения на лепестках выступают капельки нектара, словно растение плачет от счастья.

А тюльпаны всех цветов радуги удивят даже самых искушенных знатоков местной флоры.

Горожан и гостей Саратова прогуляться и полюбоваться новой красотой в парке.

Ольга Сергеева