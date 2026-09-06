Жителей Саратовской области предупредили о всех опасностях во время «тихой охоты»

СК напомнил саратовцам о безопасности в лесу в разгар грибного сезона.

В ведомстве отметили, что в этот период учащаются сообщения о пропавших людях, в том числе детях, а также об отравлениях грибами и ягодами.

Перед выходом в лес рекомендуется предупредить близких о маршруте, изучить местность и взять с собой заряженный телефон с внешним аккумулятором, воду, продукты, аптечку и репеллент. Одежду лучше выбирать яркую или со светоотражающими элементами. Также пригодятся бумажная карта, компас, фонарик и свисток.

В лесу не следует уходить далеко от знакомых троп, а если вы в группе — держаться вместе и заранее определить место сбора. Особое внимание СК обращает на пожарную безопасность: костёр перед уходом необходимо тщательно тушить.

Грибникам советуют внимательно изучить съедобные виды, не трогать гнёзда и муравейники, не приближаться к диким животным. Чтобы не заблудиться, нужно запоминать ориентиры и начинать обратный путь до темноты.

Важное дополнение: с 20 августа на землях лесного фонда региона введён временный запрет на пребывание граждан из-за высокой пожарной опасности.

Ольга Сергеева