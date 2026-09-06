В Петровском районе 52-летний мужчина утонул в пруду

Трагедия на воде произошла 5 сентября на водоёме в Петровском районе Саратовской области.

По предварительным данным, 52-летний мужчина утонул в местном пруду.

В региональном министерстве здравоохранения интернет-изданию «Новости Саратова» подтвердили гибель человека. В ведомстве уточнили, что смерть наступила ещё до прибытия бригады скорой медицинской помощи — спасти мужчину не удалось.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка, по итогам которой будет установлена точная причина утопления.

Ольга Сергеева