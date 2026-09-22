Жителей Саратовской области ждет ещё один теплый вторник

Во вторник, 22 сентября, погода в Саратовской области существенно не изменится.

Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь.

Ветер восточной четверти, 4–9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +5…+10°, местами поднимется до +15°. Днём воздух прогреется до +20…+25°.

Таким образом, регион остаётся в тёплой для конца сентября погодной зоне — без резких перепадов и серьёзных осадков.

Ольга Сергеева