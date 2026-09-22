Саратовцам за работу с цветами в теплице заплатят более 6 тысяч за смену

Саратовцам без опыта предложили работу в теплицах с оплатой до 6,6 тысячи рублей за смену

На одном из сайтов объявлений появилась вакансия для жителей Саратова, не имеющих опыта работы и готовых трудиться вахтовым методом. Речь идёт о работе в тепличном комплексе.

Работодатель обещает взять на себя проживание и трёхразовое горячее питание — «как дома». Сама работа, по словам авторов объявления, не требует специальных навыков, знаний или опыта: сотрудникам предстоит простой уход за тепличными растениями и цветами, срезка, а также упаковка продукции в корзины и короба для дальнейшей реализации. Отдельно подчёркивается, что объёмы «реально выполнимые», а работа — «без физнагрузок».

За смену обещают платить до 6,6 тысячи рублей. Вахтовый формат предполагает длительное пребывание на объекте, однако точные сроки и условия в объявлении не уточняются.

Ольга Сергеева