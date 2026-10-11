Саратовцев ждут температурные «качели»

В Саратовской области ночью ударят заморозки, а днём потеплеет до +25°.

Погода в регионе 12 октября обещает резкие перепады: ночью температура опустится ниже нуля, а днём поднимется до летних значений.

Сутки пройдут преимущественно без осадков, лишь утром местами возможен неплотный туман с видимостью 500–1000 метров. В ночные часы похолодает до +3…+8°, в пониженных местах — до -2°. Днём значительно теплее: +20…+25°.

При этом вплоть до завтрашних суток местами в Левобережье ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, предупредила метеослужба.