Жители 11 домов Саратова и Энгельса перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

Саратовский филиал «Т Плюс» заключил прямые договоры с жителями ещё 11 многоквартирных домов в Саратове и Энгельсе.

В их числе:

г. Энгельс, ул. Строительная, 4;

г. Саратов, проспект Строителей, 38; ул. Большая Садовая, 210, 98А; ул. Пензенская, 41; ул. Вольская, 49/51; ул. Артиллерийская, 18; ул. Лисина, 10, 11А; ул. Еремина, 3; ул. Радищева, 18А.

Решение о переходе на прямые расчёты собственники жилья приняли на общих собраниях. Начисления за отопление и горячую воду по новым договорам ведутся с 1 октября 2025 года, а первые платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители получили в ноябре.

Теперь им доступны преимущества удобныхдистанционных сервисов, которые предлагает энергокомпания своим клиентам. А именно — личный кабинет на сайте (lkm.esplus.ru) и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», доступное в Play Market и App Store и RuStore. Для входа потребуется полученный новый лицевой счёт.

Сервисы удобны тем, что в них можно:

оплатить счёт без комиссии и очередей, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП);

передать показания приборов учёта;

направить обращение и получить ответ онлайн;

получить справки — о начислениях, об отсутствии задолженности, расшифровку пени;

просмотреть и скачать квитанции за текущий и прошлые периоды, в электронном виде они доставляются раньше бумажных.

Оплату также можно произвести в любой организации, принимающей платежи за коммунальные услуги. При этом они могут взимать комиссию, размер которой определяется данными организациями.

На сегодняшний день оплату услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую «Т Плюс»производят владельцы квартир в 4 079 многоквартирных домах Саратова, Балакова и Энгельса.

Чтобы оформить переход на прямые договоры, необходимо провести общее собрание собственников, оформить протокол решения и направить его в адрес ресурсоснабжающей организации с сопроводительным уведомлением.

