Жители Саратова требуют ускорить возведение новой школы

В Саратове состоялись одиночные пикеты, организованные жителями, выступающими за скорейшую постройку новой школы в Ленинском районе.

Участники акций разместились в разных уголках города, демонстрируя баннеры с призывами построить новую образовательную организацию.

Особенное внимание привлекла девушка, стоящая с плакатом в центральной части города. Ее послание гласило: «Стройте быстрее школу!»

Другого участника мероприятия заметили неподалеку от сквера в Ленинском районе. Мужчина также держал аналогичный транспарант, подчеркивая необходимость быстрого строительства современного образовательного учреждения.

Ещё одной участницей выступила женщина, поддерживающая решение властей устранить нехватку школьных мест путём реализации проекта по созданию новой школы.

Стоит напомнить, что ранее, 30 октября, губернатор Роман Бусаргин лично осмотрел стройплощадку будущей школы на тысячу сто учащихся в Ленинском районе, проведя там совещание. По его словам, все необходимые стройматериалы уже доставлены на объект, а для повышения производительности планируется задействовать два-три башенных крана.