Жители Аткарского района отмечают удобство трёхдневного голосования

18, 19 и 20 сентября в нашей стране выбирают депутатов в Государственную Думу и в органы местного самоуправления.

Представители старшего поколения активно голосуют в первый день выборов. Многие активисты «Единой России» Аткарского района уже посетили избирательные участки, отметив удобный формат голосования.

«Приняла решение проголосовать в первый выборный день. Как представитель старшего поколения, отдала свой голос за стабильность. В выборе не сомневаюсь. Трёхдневные выборы позволяют каждому выбрать удобное время, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Для старшего поколения это тоже очень важно. Сейчас ещё не окончен дачный сезон, можно сказать, каждый день на счету. Хорошо, что есть возможность проголосовать в пятницу, а выходные провести на дачном участке», — отметила председатель Совета ветеранов Аткарского района Фаина Жилкина.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.