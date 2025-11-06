Жители Балашова познакомились с кухней мусульманских народов

Жители города Балашова смогли чуть ближе узнать о населяющих Саратовскую область мусульманских народах.

Накануне Дня народного единства в Парке железнодорожников состоялся фестиваль национальных культур, в котором приняла участие мусульманская община Балашова во главе с имамом-мухтасибом, заместителем муфтия ДУМСО Ильясом-хазратом Юнкиным.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, на фестивале были стенд и зона дегустации, где все желающие могли отведать национальные угощения татарской, чеченской, таджикской, дагестанской, азербайджанской кухонь. Коронным блюдом мероприятия стал любимый всеми плов, приготовленный в казане.

Стоит отметить, что среди гостей, которые посетили палатки участников, был и глава Балашовского района Михаила Захаров. Он поприветствовал представителей мусульманских народов и лично ознакомился с аппетитными яствами.

Фестиваль в День народного единства стал доброй традицией в Балашове и уже который год радует местных жителей, становясь площадкой, которая укрепляет узы братства, дружбы и взаимоуважения.

Подготовила Наталья Мерайеф