Саратовская область станет частью «Великого волжского пути» с региональными перевозками

Министр транспорта Николай Сергеев на заседании облдумы отчитался о развитии речных перевозок.

На 2025 год на эти цели заложено 100,4 млн рублей бюджетных средств.

Было заключено три контракта на пригородные маршруты: «Саратов — Сосновка», «Саратов — Шумейка» и «Хвалынск — Духовницкое». По ним выполнен 551 круговой рейс, перевезено более 36 тысяч пассажиров. С 2022 года пассажиропоток ежегодно растет.

Сергеев отметил, что после 30-летнего перерыва, благодаря поддержке Вячеслава Володина, реализуется программа скоростных речных перевозок. В 2025 году скоростные суда перевезли около 28 тысяч пассажиров.

В планах — запуск рейсов в Сабуровку для доставки пассажиров в аэропорт «Гагарин» и развитие межрегиональных перевозок в рамках проекта «Великий волжский путь».

Наталья Мерайеф