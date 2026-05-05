Жители Энгельса обсуждают, с чем связано введение режима ЧС в городе

В Энгельсе ввели режим ЧС из-за повторяющейся аварии на коллекторе.

В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причиной стала авария на самотечном коллекторе на улице Менделеева, разрушившемся 30 апреля. Восстановительные работы продолжаются до сих пор, сообщил глава района Максим Леонов.

Проблема с коллектором носит системный характер. В 2020 году он выходил из строя шесть раз, в 2021 году провал произошёл на улице Тельмана. В 2022 году начата реконструкция с расширением диаметра трубы, однако в прошлом году на Менделеева случилось новое обрушение. Для полного ремонта всей системы требуется около 4 миллиардов рублей.

Леонов подчеркнул, что режим ЧС введён для мобилизации ресурсов и ускорения замены повреждённого участка. Коммунальные службы продолжают ликвидировать аварию.

