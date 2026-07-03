Жители Энгельса положительно оценили обновление городского пляжа

Установилась жаркая погода, и жители Энгельса все больше времени проводят на открытом воздухе и возле воды.

В этом году на территории пляжа появились новые навесы, вышки для спасателей, раздевалки и современные душевые и ногомойки, помещения для персонала. Об этом сообщаетпресс-служба муниципалитета.

За чистотой следят его сотрудники, они убирают мусор, береговую линию. К сожалению, не все посетители бережно относятся к имуществу и не убирают за собой.

Пляж работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Администрация напоминает, что купаться разрешается только в специально оборудованных для этого местах.

Подготовила Ольга Сергеева