В Сарате прошел вечер азербайджанской культуры

В Саратовской Соборной мечети состоялся культурно-просветительский вечер, посвященный традициям и особенностям азербайджанского народа.

Мероприятие стало четвертым в серии встреч, организованных СРОО «Возрождение» совместно с экскурсоводом Марией Мироновой.

Вечер был приурочен к двум значимым событиям: 190-летнему юбилею главного мусульманского храма области и Году единства народов России. Гостей приветствовали имам Камиль-хазрат Мамедбейли, член Совета организации «Возрождение» Асим Алиев и руководитель местной азербайджанской общины Хаджимурад-хаджи Мурадов.

Программа мероприятия включала экскурсии по историческому зданию мечети, лекции об истории, культуре и обычаях Азербайджана, а также — дегустацию национальной кухни.

Центральным событием вечера стала презентация праздничного ханского плова — традиционного блюда, запекаемого в лаваше с мясом, сухофруктами и орехами, приготовленного шеф-поваром кафе при мечети специально для гостей.

Ранее в рамках этого цикла просветительских мероприятий прошли встречи, посвященные традициям казахов, узбеков и таджиков, проживающих в регионе, — сообщаетпресс-служба ДУМСО.

Наталья Мерайеф