20 декабря и 3 января для жителей и гостей Саратова будет организован тематический мультимодальный тур в город Маркс. Поездка объединит путешествие на пригородном поезде и автобусный трансфер.

Участников тура ждёт насыщенная праздничная программа. В Марксе путешественники посетят конный клуб «Аллюр», где познакомятся с лошадьми 10 различных пород, а также увидят праздничное представление «Новогодняя сказка старинного камина» в цирке «Арт-Алле».

Отправление запланировано со станции Саратов-1 в 8:34 на пригородном поезде № 6474 сообщением Татищево – Анисовка. Электропоезд доставит туристов до остановочного пункта Приволжский, куда он прибудет в 9:21. На станции путешественники пересядут в комфортабельный автобус, который довезёт их до места проведения экскурсионной программы.

Обратно на железнодорожный вокзал Саратов-1 участники туристической поездки вернутся в тот же день в 17:30.

Узнать более подробную информацию о предстоящей поездке и приобретении билетов можно на сайте АО «Саратовская ППК».