Жители Краснопартизанского района на постоянной основе помогают участникам СВО

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Краснопартизанского района на постоянной основе помогают участникам специальной военной операции.

«Бойцы, прибывая в краткосрочные отпуска, обязательно посещают «Добросклад». Знают защитники, что не отпустят их активистки женсовета и хранительницы «Добросклада» с пустыми руками. Боец с позывным «Студент» попросил приобрести тактические аптечки. Неравнодушные жители района, участники чата «Помощь СВО», администратором, которой является наша активистка Ольга Аубекирова, откликнулись на просьбу и приобрели для бойцов 6 аптечек. Умелицы — швеи, «золотые ручки» нашего района, под руководством участницы Женского движения Ларисы Дворецковой, изготовили и передали бойцу с позывным «Горный» антидроновые одеяла.

Многие жители района регулярно приносят гуманитарную помощь для ребят. Татьяна Полянская одна из самых частых гостей на складе гуманитарной помощи. Ежемесячно она приносит сюда лекарства, продукты питания, вещи необходимые бойцам. Валентина Ивановна Заграничнова тоже частая гостья на «Доброскладе» и всегда с полными руками гостинцев. Лекарства, средства гигиены и многое, многое другое приносит она, зная, что дойдут гостинцы до защитников, порадуют ребят. Скромные женщины с огромным сердцем» — так называют участницы партийного проекта «Женское движение Единой России»и Союза женщин Нина Попова и Татьяна Кристя.

С радостью встречают гостей наши активистки. Каждого искренне благодарят за помощь, тщательно разбирают, сортируют и готовят к отправке.

Колоссальная работа ведется в тылу ежедневно, приближая победу. #Вместемысила», — поделилась с нами местный координатор проекта Женское движение Наталья Ведерникова.

Поддержка участников специальной военной операции, а также реализация народной программы приоритетное направление работы «Единой России».