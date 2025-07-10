Активистка провела спортивно-развлекательную игру для детей

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Наталья Черкешева организовала и провела спортивно-развлекательную игру.

Активистка в селе Милорадовка проводит занятия с детьми во вне рабочее время, придумывая все новые и новые конкурсы, заинтересовывая максимально сельских детей. Наталья Евгеньевна как добрая фея всегда найдет добрые слова, пошутит, поддержит, именно поэтому ее любят и уважают ребята

«Мне с детьми интересно, и дети заняты, да и телефоны лежат в стороне пока они бегают, прыгают, играют. Ребята соревновались в ловкости, скорости, меткости, проявив настоящую волю к победе», — сказала Наталья Черкешева.