Жители пяти домов перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

Саратовский филиал «Т Плюс» заключил прямые договоры с жителями пяти многоквартирных домов Саратова:

— ул. Некрасова, 38/40;- ул. Артиллерийская, 22;- ул. Чапаева, 6;- ул. Мамонтовой, 5;- ул. Тархова, 40;

Решение о переходе на прямые расчёты с «Т Плюс» было принято собственниками жилья по итогам общего собрания. Начисления за коммунальные услуги для нихпроизводятся с 1 сентября 2025 года.

Платёжные документы с новыми лицевыми счетами клиенты увидят в октябре.В настоящее время услуги отопления и горячего водоснабжения на прямую «Т Плюс» оплачивают владельцы квартир в 4070 домах Саратова, Энгельса и Балакова.

Переход на прямые расчёты с «Т Плюс» позволит жителям:

– получать корректные начисления напрямую от ресурсоснабжающей организации;

– оперативно решать вопросы, связанные с оплатой и качеством предоставляемых услуг в Личном кабинете клиента (https://lkm.esplus.ru/) или в офисах обслуживания;

– исключить риски, связанные с задолженностью посредников.

Чтобы заключить прямые договоры, жильцам многоквартирного дома необходимо провести общее собрание собственников и оформить решение в виде протокола. Далее лицу, по инициативе которого было созвано общее собрание, необходимо соблюсти порядок уведомления ресурсоснабжающей организации и предоставить соответствующие документы.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов Саратовского филиала «ЭнергосбыТПлюс» по телефону: 8 (8452) 98-64-33.

Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», которые ценят свое время и комфорт, доступны дистанционные сервисы, в том числе – личный кабинет (https://lkm.esplus.ru/) на официальном сайте и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», доступное в Play Маrket, RuStore и AppStore.В личном кабинете есть возможность:

— Оплатить счёт без комиссий и очередей, в том числе через Систему Быстрых Платежей (СБП),

-Удобно и легко передать показания приборов учёта без посещения офиса,

— Получить ответы на свои вопросы, а также внести изменения по лицевому счёту через вкладку обращения,

-Получить в режиме онлайн справки: о расчёте за коммунальные услуги, об отсутствии задолженности, а также расшифровку расчёта пени,

-Получать квитанцию и скачивать квитанции, в том числе за более ранние периоды.

Оплату также возможно произвести в любой организации, осуществляющей приём платежей за коммунальные услуги. Размер комиссии устанавливается организацией, осуществляющей приём платежей.