Алексей Антонов: Саратовская область актуализирует законодательство о местном самоуправлении.

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов заявил о необходимости обновления регионального законодательства о местном самоуправлении в связи с принятием нового федерального закона.

— Саратовская область реализовала предоставленную Госдумой возможность сохранения двухуровневой системы организации местного самоуправления. Теперь наша задача – актуализировать правовую базу для качественной работы органов МСУ в Саратовской области. Работу надо провести без проволочек, — подчеркнул Антонов.

Спикер напомнил, что новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» уже действует, однако вступление в силу отдельных его норм запланировано на более поздний срок. К этому времени, отметил Антонов, необходимо синхронизировать региональные и муниципальные правовые акты с федеральным законодательством.

В областную Думу уже внесен законопроект, предусматривающий внесение поправок в 58 региональных законов. Изменения, в частности, коснутся вопросов территориальной организации МСУ, наделения органов МСУ государственными полномочиями, порядка ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов.