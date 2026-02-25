Жители Саратова Носков и Горашко пополнили перечень террористов и экстремистов

Двое жителей Саратова попали в перечень террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг обновил реестр лиц, причастных к экстремизму и терроризму. В список включили саратовцев Владислава Носкова* (50 лет) и Антона Горашко* (22 года).

В опубликованных данных напротив фамилии Горашко стоит специальная отметка «звездочка», которой ведомство обычно обозначает граждан, причастных именно к террористической деятельности.

Реестр включает подозреваемых, обвиняемых и осужденных за соответствующие преступления. В настоящее время в нем числится более 20 тысяч человек.

*Признаны в России террористами и экстремистами