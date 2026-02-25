В Саратове ищут чистоплотного шаурмиста на 125 тысяч рублей в месяц

Саратовское кафе ищет повара для приготовления шаурмы с зарплатой до 125 тысяч рублей.

На сайте Avito появилась вакансия повара-шаурмиста в заведение общепита на улице Семенова. Работодатель обещает заработок от 90 до 125 тысяч рублей в месяц.

Сотруднику предстоит работать в ночную смену — с 22:00 до 10:00. Оплата за смену составляет до 4,5 тысячи рублей, что предполагает максимальный доход при работе без выходных.

В обязанности войдет заготовка продуктов, приготовление шаурмы, хот-догов и других блюд, а также поддержание чистоты на кухне.

Ольга Сергеева