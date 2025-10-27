Жители Саратова побывали на профориентационной экскурсии в моторвагонном депо Анисовка

С целью развития промышленного туризма 23 октября в моторвагонном депо Анисовка состоялась экскурсия для горожан, находящихся в поиске работы и состоящих на учёте Кадрового центра города Саратова.

Вместе с сотрудниками указанного предприятия группу сопроводили представители отдела по подбору персонала ПривЖД.

После инструктажа по технике безопасности участникам экскурсии показали музей предприятия и основные производственные подразделения, где представлены современные образцы техники, оборудования и подвижного состава.

Мероприятие было организовано с целью помощи соискателям в выборе будущей профессии за счёт наглядной демонстрации рабочих мест и условий труда железнодорожников.