Кадет из Саратова стал призером всероссийского конкурса «Молодые стратеги России»

В Санкт-Петербурге состоялся VI Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России».

Мероприятие было организовано для молодых граждан, предлагающих проекты развития городских и муниципальных образований. Участники представляли собственные инициативы и стратегические разработки, направленные на социально-экономическое развитие территорий.

Кадет 71 учебного взвода школы № 2 им. В.В. Талалихина Роман Крылов представил на конкурсе проект под названием «Я – продюсер, архитектор и стратег моего города». Работа была посвящена вопросам территориального планирования и развития городской среды. По итогам конкурсного отбора проект был отмечен дипломом третьей степени.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 октября в Санкт-Петербурге. По итогам конкурсного отбора проект кадета был отмечен дипломом третьей степени. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Подготовила Ольга Сергеева