Жители Саратова сообщают о сильных взрывах в городе

В ночь на 5 марта в регионе вновь объявлена воздушная тревога.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил в соцсетях о работе систем оповещения и ПВО.

Горожане пишут в соцсетях о сильных взрывах в разных районах областного центра. Судя по всему, атака носит массированный характер.

Люди слышат в домах работу двигателей кружащих над жилым сектором беспилотников. Дроны постоянно меняют локации, направляясь в том числе в сторону Энгельса и Волги.

Напомним, накануне ночью в регионе также была объявлена ракетная опасность. Однако она была снята буквально через 17 минут после начала.

Наталья Мерайеф