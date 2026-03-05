Ночью в Саратове и Энгельсе звучат сирены – жителей просят отойти от окон

В течение уже почти часа жители Саратова и соседнего Энгельса слышат звуки сирен, оповещающих об опасности с воздуха.

Поводом для объявления тревоги стало предупреждение от главы региона Романа Бусаргина: он информировал население о возможной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории области.

В связи со сложившейся ситуацией граждан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности, настоятельно не рекомендуется приближаться к оконным проемам. Кроме того, жителям советуют обесточить жилье, перекрыть подачу газа и воды, а также переместиться в центральную часть комнаты либо в помещения, защищенные несущими стенами.

Для тех, кого опасность застала вне дома, рекомендуется искать убежище в подземных пешеходных переходах или на подземных парковках.

ТГ-каналы сообщают о примерно 12-ти громких взрывах в небе от работы системы ПВО и последствий от прилетов.

Ольга Сергеева