Жители Саратова зарабатывают с продажи спичек из СССР

На онлайн-площадках с бесплатными объявлениями появились интересные предложения от жителей Саратовской области. Так, некоторые предприимчивые саратовцы решили заработать с продажи коллекционерам старых спичечных коробков времен СССР. Информация об этом появилась у издания «АиФ Саратов».

Один саратовец, например, продает комплект спичек, выпущенный в честь 60-летнего юбилея Советского Союза. Цена такого экземпляра — пять тысяч рублей. Можно купить и наборы, посвященные определённым темам: серию «Деревянное зодчество» за 3,5 тысячи рублей, комплект к 20-й годовщине гагаринского полёта — за 2,5 тысячи рублей, коллекцию с изображениями голубей — за 1,35 тысячи рублей.

А вот редкий спичечный коробок, произведённый самарской фабрикой «Волга» в далёком 1892 году, саратовец оценил в 3,5 тысячи рублей.



Алена Орешкина