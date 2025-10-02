Володин анонсировал строительство канатной дороги между Саратовом и Энгельсом

В ходе рабочей поездки председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором и мэрами Саратова и Энгельса проект строительства канатной дороги, которая соединит два города. Планируется, что реализация проекта начнется в 2026 году.

По мнению Володина, канатная дорога станет не только современным транспортным решением, но и важным стимулом для развития туризма в регионе. Проект откроет новые возможности для экономики городов-спутников.

Параллельно запланированы масштабные работы по благоустройству Саратова, которые будут проводиться в рамках подготовки к реализации транспортного проекта.

Алена Орешкина