Жители Саратова жалуются на разрушенный асфальт на аллее Лисина

Жители Солнечного-2 в Саратове указали властям на разрушающееся асфальтовое покрытие.

В микрорайоне Солнечный-2 местные жители обеспокоены состоянием дорожного покрытия на аллее Лисина. По их словам, асфальт пришёл в негодность — покрытие пошло трещинами и местами разрушилось. Фотографии с повреждениями горожане опубликовали в группе «Солнечный Саратов» во «ВКонтакте».

«Что произошло с асфальтом на аллее Лисина? Такое безобразие образовалось две недели назад. И исправлять никто не торопится!» — возмущаются жители.

В мэрии интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили, что в течение недели специалист проведёт осмотр участка для составления акта и решения вопроса о проведении работ по гарантии.

Ольга Сергеева