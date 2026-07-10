10 полотен Борисова-Мусатова из Саратова представлены в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка Борисова-Мусатова с участием саратовских полотен.

10 июля в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной стартовала выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», посвящённая одному из главных русских символистов рубежа XIX–XX веков. Экспозиция объединяет более 140 произведений живописи и графики из 20 музеев и частных собраний. Среди ключевых работ — «Гобелен», «Призраки», «Изумрудное ожерелье» и «Гармония» 1900 года.

Особую ценность представляют 10 полотен из саратовского дома-музея Борисова-Мусатова — филиала Радищевского музея. Это живописные этюды к знаменитым картинам, включая «Водоём» и «Изумрудное ожерелье». Саратовская коллекция считается одной из самых значительных в России.

Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова отметила: «Мы стремились показать не только признанные шедевры, но и новаторство мастера, проследить эволюцию его художественного мышления».

Выставка будет работать до 8 ноября 2026 года.

Ольга Сергеева