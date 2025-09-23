Жители Саратовской области окунулись в мир Корана

С 19 по 22 сентября Исламский комплекс Саратова превратился в площадку, на которой разместился российско-катарский проект «Мир Корана».

Как сообщила пресс-служба ДУМСЛ, гостей международного мероприятия встречала украшенная яркими шарами мечеть и радушные организаторы и волонтеры. Все три этажа здания были отведены под работу различных локаций. На цокольном этаже разместился кинозал, на первом — посетители могли изучить экспозиции, посвященные истории Ислама в России и истории Корана: увидеть старинные рукописи и печатные экземпляры, познакомиться с интересными фактами о Священном Писании. Но центром притяжения всех гостей в эти дни стал верхний этаж комплекса: здесь участники выставки попадали в особое пространство. Площадка представляла собой ряд интерактивных локаций для детей и взрослых.

Участники могли прочитать наизусть либо с помощью преподавателя суру «Аль-Фатиха» и узнать от компетентного специалиста, есть ли ошибки в произношении слов, исправив их. На второй — попробовать свои силы в знании арабского алфавита. Отдельно была выделена локация для детей. Юных последователей Ислама ждали всевозможные игры и задания в зависимости от возраста: раскраски, ребусы, кроссворды и тесты на знание своего Писания.

Кроме того, в рамках выставки гости могли посетить мастерскую каллиграфии, где художница и автор шамаилей Чулпан Шарифуллина писала для всех желающих открытки с их именами красивой арабской вязью. Посетители стояли в очереди, чтобы получить работу мастера.

Но максимум внимания на мероприятии было приковано, конечно же, к VR-зоне. Прямо из мечети каждый гость выставки мог попасть в виртуальную реальность и с помощью специальных очков перенестись почти на 1500 лет назад, в древнюю Мекку и Медину, побывать в пещере Хира, увидеть священную Каабу в те времена и в наши дни. Многие зрители не могли сдержать эмоции, побывав в таком путешествии и ощутив атмосферу тех событий, о которых они читали в книгах по сире.

Кепки, футболки, рюкзаки, экземпляры Коранов, детские канцтовары, раскраски и многое другое ожидало любознательных посетителей.

Увидеть уникальный проект и поучаствовать в нем приезжали жители Балашовского, Вольского, Ершовского, Пугачевского, Федоровского, Краснокутского, Дергачевского, Энгельсского и Озинского районов, а также делегация из соседней Пензенской области. Целыми классами приходили ребята из Национальной татарской гимназии и семейного центра «Аркам». Мусульмане и немусульмане, военные и студенты, журналисты и представители научного сообщества…

Выставка «Мир Корана» стала настоящим событием в регионе, собрав в стенах Исламского комплекса представителей самых разных профессий, возрастов, национальностей. Всего, по оценкам организаторов, за время работы ее посетило более 4000 человек.

Мероприятие проводилось в честь 20-летия воссозданной Саратовской Соборной мечети. Выставка стала первой в череде юбилейных торжеств. Ее организаторами выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации и Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар.

Подготовила Наталья Мерайеф