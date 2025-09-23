Алексей Антонов: Депутатов ожидает насыщенная повестка

Депутатов ожидает насыщенная повестка очередного, 63-го, заседания Саратовской областной Думы. Оно состоится завтра, 24 сентября.

В связи с доизбранием трёх депутатов примем решение об изменениях в составах комитетов регионального парламента. Также предстоит рассмотреть вопрос о председателях отдельных комитетов.

Рассмотрим поправки в региональный бюджет. Среди них – привлечённые при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина средства на ремонт дворов школ и детских садов, а также на государственную экспертизу строительства трёх школ в саратовских микрорайонах «Солнечный-2» и «Авиатор».

По инициативе губернатора Романа Бусаргина планируется ввести средства на ремонт дорог, организацию пассажирских перевозок в Саратове в рамках брутто-контрактов, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, модернизацию учреждений здравоохранения и создание военно-тактического городка в Дубках.

Также на повестке вопрос о сервисе «наличные на кассе» для жителей сельской местности, поправки в ряд законов области и приём образовательных учреждений Вольского района и городского округа Шиханы в государственную собственность области.