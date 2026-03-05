Жители Саратовской области платят меньше всех в ПФО за вывоз мусора

Жители Саратовской области по сравнению с жителями других регионов Приволжского федерального округа платят меньше всех за услугу по обращению с ТКО. Такие выводы можно сделать при сравнении размера ежемесячного платежа за 1 человека.

В настоящее время в Саратовской области плата за вывоз ТКО с 1 человека в среднем составляет 98,05 рублей. В соседней Самарской области, где с недавнего времени работает государственный регоператор по обращению с ТКО, она составляет 168,89 рублей. В Республике Мордовия, которую регулярно ставят в пример саратовскому регоператору, — 175,98 рублей. В Пензенской области, где протяженность маршрутов мусоровозов гораздо меньше, чем в Саратовской области, в зависимости от численности населенного пункта 1 человек в среднем платит 117 рублей в месяц и более. В других регионах ПФО плата за вывоз отходов еще больше, например, в Пермском крае она составляет 202,54 рублей с 1 человека.

Проведенный анализ показал, что жители Саратовской области меньше остальных жителей ПФО платят за вывоз ТКО и КГО, а тариф регоператора является одним из самых низких в России. Поэтому заявления о высоком тарифе на услугу саратовского регоператора далеки от объективных цифр и истинных показателей.

Саратовский регоператор неоднократно заявлял, что качество оказания услуги напрямую зависит от платежной дисциплины абонентов. Однако, даже при идеальной платежной дисциплине, которой нет в регионе, средств для увеличения частоты вывоза КГО и вывоза отходов, не относящихся к ТКО (строительных и древесно-растительных) недостаточно.