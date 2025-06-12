Жители Саратовской области показали в соцсетях нашествие саранчи

В Саратовской области зафиксировано нашествие саранчи, особенно пострадал Новоузенский район.

Местные жители опубликовали тревожные кадры из посёлка Радищево, где насекомые массово атакуют приусадебные участки. На видео заметно, как вредители заполонили улицу Окружную, проникая в жилые дома и хозяйственные постройки, уничтожая огородные культуры.

«Их просто невероятное количество», — с тревогой отмечает автор видеозаписи.

Как сообщает региональный минсельхоз, специалисты ежедневно отслеживают ситуацию с развитием личинок итальянского пруса, оперативно информируя сельхозпроизводителей. Принимаются меры для сдерживания распространения вредителей. По данным ведомства, основные товарные посевы пока находятся вне зоны риска.