Жители Саратовской области пали смертью храбрых в зоне СВО

Ещё трое саратовских военнослужащих пали в зоне СВО.

В администрациях муниципальных районов подтвердили информацию о гибели трех жителей региона, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции. Траурные мероприятия состоялись сегодня в Петровске, где проводили в последний путь одного из павших героев.

Как стало известно, 11 октября 2024 года при выполнении служебного долга оборвалась жизнь сержанта Игоря Иовлева 1976 года рождения, известного сослуживцам под позывным «Скиф». Уроженец Петровского района пал смертью храбрых спустя ровно полгода до дня своего захоронения — церемония погребения состоялась сегодня, 13 апреля, Петровске.

Помимо этого, официальные представители Энгельсского района сообщили о невозвратных потерях среди своих земляков: Алексея Чернышова и Павла Шута. Власти выразили соболезнования родным и близким, однако воздержались от публикации развернутых биографических данных и деталей о боевом пути погибших.

Ольга Сергеева