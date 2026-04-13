Уровень Хопра поднялся почти на 3 метра и продолжает расти

Река Хопер продолжает прибывать у Балашова Саратовской области.

Вода в Хопре на территории Балашовского района продолжает уверенный подъем. По свежим данным районной администрации, опубликованным в официальном паблике «ВКонтакте», уровень реки на утро 13 апреля достиг 282 сантиметров. Это на 7 сантиметров выше, чем было днем ранее.

Несмотря на то, что вода прибывает, паники среди местных жителей нет: стихия пока обходит стороной частные домовладения. В администрации подчеркивают, что на текущий момент затопления жилых домов не зафиксировано, и угрозы для населения не существует.

Тем не менее, чиновники призывают балашовцев сохранять бдительность. В случае резкого ухудшения обстановки или угрозы ЧС необходимо немедленно звонить по единому номеру спасателей — 112.

Ольга Сергеева