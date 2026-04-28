Жители Саратовской области смогут выбрать своего кандидата в мае

Отдать свой голос на предварительном голосовании «Единой России» можно будет с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru.

Для участия необходимо нажать кнопку «Хочу проголосовать» и подтвердить регистрацию через «Госуслуги». Весь процесс занимает около двух минут.

Руководитель регионального исполкома партии, депутат облдумы Сергей Гладков уже зарегистрировался. В своём телеграм-канале он отметил: «Решают люди» — это главный принцип отбора кандидатов. «Единая Россия», по его словам, движется от решений к действиям, работая вместе с жителями.

Ольга Сергеева