Названы сроки летних каникул для школьников в Саратовской области

Летние каникулы в школах Саратовской области начнутся 1 июня.

Региональное министерство образования обнародовало даты летних каникул в 2026 году — они продлятся с 1 июня по 31 августа включительно. Для учеников в этот период будут работать детские центры и пришкольные лагеря.

Для выпускников 9-х и 11-х классов завершение учебного года привязано к расписанию ОГЭ и ЕГЭ.

При этом, как сообщалось ранее, летом 2026 года в Саратове не откроются детские лагеря на Кумысной поляне. Решение принято из-за рисков, связанных с возможными атаками беспилотников.

Ольга Сергеева